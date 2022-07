Coronavirus/ Ancora un decesso al Cardarelli, molti i guariti

Ancora una giornata di lutto a causa del Covid in Molise. Non ce l’ha fatta un uomo di 94 anni di Riccia che era ricoverato in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 651.

Ci sono due nuovi ricoveri: pazienti di Mafalda e Ripalimosani, mentre sono 281 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, tra molecolari e antigenici, su 1064 tamponi processati. Si registrano 690 nuovi guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 48, Isernia 18, Termoli 58.