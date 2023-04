Scuola, presentazione I stagione concertistica all’Istituto Petrone

Si apre la stagione dei concerti “Sulle note della Petrone” nata dalla collaborazione tra l’Istituto “I. Petrone”, il Conservatorio di Musica “L. Perosi”, l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e il Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso.

L’iniziativa musicale sarà presentata in CONFERENZA STAMPA giovedì 27 aprile 2023 alle ore 15:00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Petrone di Campobasso, in via Alfieri, 80.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di consolidare la funzione educativa e sociologica della musica come afferma l’USR Molise che unitamente agli altri partners sostiene l’iniziativa. I cinque appuntamenti declinati nel calendario hanno la finalità di sottolineare la valenza trasversale e complementare della musica per ogni ordine e grado. Fare rete per il raggiungimento di obiettivi comuni potenzia, inoltre, la capacità progettuale di ricerca e di fattualità delle azioni educative affinché le giovani generazioni possano entrare sin da piccoli in contatto con il mondo dell’arte e, nello specifico, della musica. Di fondamentale importanza è la cooperazione e il supporto tra le diverse scuole e le istituzioni del territorio poiché contribuisce a rinsaldare il rapporto tra le realtà locali.

La necessità di conoscere e valorizzare le professionalità del territorio, tra cui i giovani maestri orchestrali del Molise, e quella di vivere la musica come mezzo straordinario in grado di mettere in comunicazione fra loro uomini e idee, sarà quindi un arricchimento per l’intera comunità scolastica, consentendo ai più giovani di stimolare, rafforzare e condividere sensibilità e passioni artistico -musicali. Il ciclo di concerti sarà un’opportunità anche per tutto il pubblico cittadino che vorrà partecipare al fine di consolidare il senso della socialità e della collettività.

Interverranno: