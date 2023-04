Cronaca nazionale/ Ritrovato il corpo del sub sassarese disperso

Le ricerche purtroppo non hanno dato l’esito sperato.

Finite le speranze di ritrovare in via il sub sassarese 38enne scomparso il 12 aprile scorso nel Golfo dell’Asinara nel naufragio della barca con cui, insieme al cugino, stava facendo una battuta di pesca.



Il cadavere di un uomo è stato trovato a Rasciada, in una caletta poco prima di Lu Bagnu, nella costa di Castelsardo, nel golfo antistante l’Asinara

I militari della Capitaneria, i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono accorsi sul posto si sono messi al lavoro per dare un nome al cadavere.

