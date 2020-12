Risolto il problema per il pagamento attraverso l’app Easy Park

Dal 22 dicembre 2020, seguendo le richieste e le indicazioni del comitato cittadino dei commercianti, l’Amministrazione Comunale in accordo con AJ Mobilità, ha previsto una tariffa natalizia per la sosta di due ore negli stalli blu della città, a soli 0,20 €.

“La tariffa, pensata per consentire a tutti di fare acquisti per poi andare via velocemente e che sarà valida fino al 10 gennaio 2021 – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice – ha funzionato senza intoppi per quanto riguarda i pagamenti effettuati direttamente utilizzando i parchimetri.

Purtroppo, invece, – ha spiegato l’assessore – non per volontà dell’Amministrazione né per cattiva fede di alcuno, la riprogrammazione del sistema di pagamento dei parcheggi con tariffa natalizia, da noi richiesta ad AJ Mobilità, tramite l’app Easy Park, ha richiesto dei tempi più lunghi di quanto preventivato e di questo siamo i primi a scusarci.

Dopo le segnalazioni giuste ed opportune dei cittadini e degli organi di stampa, – ha aggiunto Felice – grazie all’intervento della stessa AJ Mobilità, da questa mattina, anche attraverso l’app EASY Park è possibile pagare i parcheggi usufruendo della tariffa natalizia.”