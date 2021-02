Ripalimosani/Emergenza Covid: prorogata dad fino al 4 febbraio. Tamponi ad alunni e personale della scuola

“È stata appena pubblicata l’ordinanza n.6 con la quale si continua in DAD fino al 4 febbraio compreso. Questo perché, l’Amministrazione a proprie spese e a solo scopo precauzionale, provvederà a far eseguire, in data 4/2/2021, tamponi rapidi a tutto il personale scolastico inteso come alunni, insegnanti, personale ATA e segreteria.

Pertanto, qualche altro giorno di pazienza e si potrà tornare a scuola. Il tutto ovviamente viene eseguito per la situazione emergenziale che si è creata nella comunità di Ripalimosani (e speriamo di non ripeterla….a buon intenditor poche parole) e che nel modo più assoluto, in caso di tamponi tutti negativi , non deve farci abbassare la guardia.

Dobbiamo continuare SCRUPOLOSAMENTE a rispettare sia i vari DPCM sia l’ordinanza in essere sul territorio di Ripa (la n.3/2021) relativa al divieto assoluto di assembramenti in luoghi pubblici e privati (per intenderci niente stazionamenti non giustificati in giro per strada e niente “riunioni“ familiari o amichevoli in luoghi privati).Nella giornata di domani o al massimo di mercoledì 3 febbraio vi verranno comunicate le modalità di esecuzione dei tamponi (orario in particolar modo)”.

Questo il post del sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo.