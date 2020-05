I test sierologici effettuati a chi è rientrato da fuori regione sono 467. Tra questi è stato riscontrato 1 positivo IGM (infezione recente), la persona è in quarantena dopo l’esito positivo del tampone, e 15 positivi IGC (infezione passata). Su queste persone, in quanto riscontrati gli anticorpi al Covid 19, per precauzione si procederà con il tampone molecolare.