Rapine e aggressioni a Campobasso, 25enne arrestato a Milano

Mercoledì 26 febbraio la Polizia Ferroviaria di Milano Centrale ha tratto in arresto un uomo residente a Conegliano. L’uomo era ricercato in seguito all’emissione di una misura cautelare in carcere da parte del G.I.P. del Tribunale di Campobasso, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il giovane, di nazionalità gambiana, è accusato di rapina, tentativi di furto con strappo e lesioni ai danni di alcune donne, fatti avvenuti nel centro di Campobasso nel mese di ottobre 2024. Secondo le ricostruzioni delle indagini, il 25enne avrebbe tentato di sottrarre il cellulare a diverse vittime, e in un caso avrebbe colpito una delle vittime con un pugno per sottrarle la borsa.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dal N.O.R. dei Carabinieri di Campobasso, hanno permesso di identificare l’autore dei reati, che nel frattempo si era reso irreperibile. Oltre ai reati commessi, l’uomo è accusato di aver violato il divieto di ritorno nel comune di Campobasso, emesso dal Questore.

Il 25enne è stato fermato mentre si trovava nei pressi della Stazione Ferroviaria di Milano, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’interrogatorio di garanzia.

La Procura precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato potrà avvalersi di tutti i rimedi processuali previsti dal codice.