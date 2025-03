Gravina (M5S): «Tentata vendita fallita, un anno perso e fondi incerti: la Regione spieghi il futuro dell’ex Roxy»

La gestione dell’ex Hotel Roxy da parte della Regione Molise continua a sollevare dubbi e perplessità, confermando quanto denunciato nei mesi scorsi dal consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Roberto Gravina.

«Dopo un anno di incertezze e scelte contraddittorie, la Giunta regionale, con la Delibera n. 55 del 28 febbraio 2025, ha finalmente deciso di rimuovere l’immobile dal piano delle alienazioni e di destinarlo alla realizzazione della nuova sede regionale. Questa decisione arriva con un ritardo inaccettabile e, come già detto, dopo un anno di immobilismo e tentativi maldestri di vendita» ha dichiarato il consigliere Gravina. «Ancora una volta, la Giunta dimostra di procedere senza una visione chiara, con il rischio concreto che anche questa operazione si trasformi nell’ennesimo progetto privo di concretezza».

Per questo motivo, Gravina ha presentato un’interpellanza al Presidente della Giunta regionale per chiedere chiarimenti su tempi, risorse e progettazione, evidenziando le numerose contraddizioni che hanno caratterizzato l’operato della Regione in questa vicenda.

«La Regione ha perso oltre un anno senza una strategia chiara, prima tentando inutilmente di vendere l’immobile e poi lasciandolo in una condizione di incertezza. Solo ora si decide di destinarlo alla realizzazione della nuova sede regionale, finanziandolo con 35 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione. Il problema è che non vi è alcuna certezza su come e quando questi fondi verranno effettivamente impiegati» ha dichiarato Gravina.

Uno dei punti critici riguarda la pubblicazione del bando di vendita dell’ex Roxy, avvenuta il 7 febbraio 2024, nonostante il disinteresse già espresso da Invimit SGR per l’acquisizione dell’immobile in data precedente (il 5 febbraio del 2024). «La Giunta regionale dovrà spiegare perché si sia proceduto comunque alla pubblicazione del bando, pur sapendo della conclamata assenza di interesse da parte di Invimit. Infatti, ci si chiede se si era interessati davvero a quell’operazione, come era stato proclamato e sbandierato pubblicamente e sui media, o se, invece, si è tentata la vendita anche per altro?» ha aggiunto il consigliere del M5S.

Ulteriori dubbi riguardano il lungo ritardo nell’eliminare l’ex Roxy dal piano delle alienazioni immobiliari. «Dopo il fallimento del bando di vendita, la Regione ha atteso oltre un anno per prendere una decisione, lasciando l’immobile in un limbo amministrativo e senza alcuna prospettiva di utilizzo. Una gestione del tutto inefficace che ha rallentato qualsiasi ipotesi di riqualificazione dell’area» ha sottolineato Gravina.

L’interpellanza chiede anche di fare chiarezza sull’effettivo stato della progettazione, poiché per tutto il 2024 non risultano atti ufficiali relativi all’affidamento di incarichi in tal senso. «Esiste già un progetto elaborato internamente o, al contrario, si è ancora fermi alla fase iniziale? In quest’ultimo caso, il cronoprogramma fissato per la progettazione tra il secondo semestre del 2024 e il secondo semestre del 2025 è evidentemente già compromesso» ha dichiarato Gravina.

Un altro aspetto su cui si chiedono risposte è la reale destinazione dei 35 milioni di euro indicati come copertura finanziaria per la nuova sede regionale. «Non è chiaro se l’intera somma sia destinata esclusivamente a questo intervento o se, invece, debba essere ripartita su più progetti. Se ci sono altri interventi previsti, è necessario conoscere nel dettaglio quali siano e quali risorse resteranno effettivamente disponibili per la realizzazione della sede regionale – ha precisato Gravina aggiungendo: «Altrettanto giusto è capire bene se ci sono, da parte della Regione, anche ipotesi di project, per le quali è sacrosanto conoscere gli aspetti finanziari e, soprattutto, come s’intende valorizzare il patrimonio pubblico. La Regione, insomma, è chiamata a dire chiaramente se intende procedere con risorse interamente pubbliche o se, invece, sta valutando altre soluzioni».

«Tutta questa vicenda dimostra l’approssimazione con cui la Regione sta gestendo il proprio patrimonio immobiliare. Prima si è inseguita una vendita impossibile, poi si è rimasti fermi per un anno senza una direzione chiara e ora si annunciano finanziamenti senza che vi sia un progetto definito e verificabile. È necessario fare chiarezza e garantire che queste risorse vengano impiegate in modo trasparente ed efficace» ha concluso Gravina.