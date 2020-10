Prendono il via le prime azioni per la predisposizione del PUMS dell’area urbana di Campobasso

“Per la redazione del Piano è intanto necessario acquisire i flussi di traffico in ingresso e in uscita dalla città, – ha spiegato l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella – e per ottenere ciò verranno attivate, da parte della società che si occupa della redazione del PUMS, apparecchiature Radar Sisas e videocamere Miovision, necessarie all’attività di rilievo nelle zone ricadenti nel territorio comunale di Campobasso. Il rilievo di traffico si svolgerà a partire da domenica 25/10/2020 per un totale di 6 giorni comprensividei giorni di montaggio/smontaggio delle apparecchiature fino a venerdì 30/10/2020, in modo continuativo per 24 ore.”

Le apparecchiature saranno installate da tecnici esperti della stessa società, in condizioni di sicurezza per persone, veicoli e cose, nei pali della segnaletica esistenti e non ostacoleranno né perturberanno la normale circolazione veicolare. Si tratterà di apparecchiature Radar Junior, ovvero di sistemi radar ad effetto Doppler in grado di rilevare e visualizzare la velocità del veicolo dentro il fascio radar, la sua lunghezza (in cm) e il gap temporale tra un veicolo e il successivo (modalità counting). Il traffico verrà registrato automaticamente sulle 24h, con distinzione per classi di lunghezza e per classi di velocità.

Ma tra le altre attività iniziali previste dal Piano, vi è anche l’indagine sull’origine e la destinazione dei conducenti dei veicoli in ingresso all’area di studio del PUMS.“Per questo, – ha aggiunto l’assessore Cretella – la società risultata aggiudicataria della procedura di gara bandita dal Comune di Campobasso per la predisposizione del PUMS, ha già chiesto alle Amministrazioni di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani, ognuna per i territori di propria competenza, di poter usufruire di una pattuglia della Polizia Locale, in supporto a 3 rilevatori istruiti nell’attività di interviste Origine/Destinazione in corrispondenza delle sezioni in ingresso all’area di studio del PUMS. La Polizia Locale dovrà provvedere a far accostare le auto e il conducente verrà intervistato in 1 o massimo 2 minuti dal personale incaricato dalla società. – ha specificato l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella – Le interviste verranno effettuate nella fascia oraria di punta della mattina, 07:30- 09:30, e nella fascia oraria di punta del pomeriggio, 17:00-19:30, per 4,5 ore/giorno. L’avvio dell’indagine è previsto a partire dal 04/11/2020, per complessivamente 10 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì (sabati e domeniche escluse), con termine previsto il 17/11/2020. Ogni sezione sarà indagata per un giorno feriale.”