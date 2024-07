Politica/ Dimissioni di Durante dal PD, domani la conferenza stampa

Domani, giovedì 18 luglio 2024, alle ore 11, in via Monsignor Bologna, n.15, presso l’Incubatore sociale “Antonio Di Lallo”, incontrerò la stampa in merito alle vicende politiche che hanno accompagnato le elezioni amministrative di Campobasso, fino agli ultimi noti sviluppi.

In qualità di componente della direzione regionale del Partito Democratico, nel corso dell’incontro con gli organi di informazione, motiverò le mie dimissioni dalla stessa direzione e l’uscita dal PD, che ritengo il primo responsabile, grazie alle operazioni messe in campo dalla classe dirigente del partito, della scrittura della pagina più indecente della storia amministrativa della città di Campobasso.

L’incontro è aperto alla partecipazione dei cittadini.

Michele Durante