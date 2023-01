Nuovi lettori e nuovi cittadini: sabato 7 gennaio a Campobasso cerimonia di benvenuto nelle comunità con il “Dono del Libro”

Dare il benvenuto nella comunità con un libro ai piccoli nati significa accogliere e far crescere nuovi cittadini. Ecco perché Nati per leggere Molise, sabato 7 gennaio alle ore 10:00 presso la sede dell’Associazione Quartiere San Giovanni, sarà al fianco dei sindaci dei comuni di Campobasso, Baranello, Casacalenda, Mirabello Sannitico, Montagano, Petrella Tifernina e Ripalimosani per donare un libro alle famiglie dei nuovi piccoli lettori.

Si invitano le famiglie residenti a Campobasso con figli nati nel 2022 a partecipare alla cerimonia, comunicando la loro presenza all’indirizzo mail: [email protected]