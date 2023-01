Cronaca nazionale/ Due decessi improvvisi a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro

Una casualità probabilmente ma ora la morte di due persone si tinge di giallo. Un doppio malore ha ucciso due uomini a pochi chilometri di distanza e nel giro di un’ora. Si tratta di due episodi distinti che si sono verificati a Castiglion Fiorentino e a Pieve al Toppo.

Il primo decesso è avvenuto a Castiglion Fiorentino alle ore 16 di giovedì 5 gennaio,

La prima vittima è un uomo di 78 anni deceduto all’interno della propria auto lungo la statale 71, mentre si trovava in un’area di servizio. Sul posto l’ambulanza della Misericordia e l’automedica della Fratta, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che confermare la morte.

Il secondo caso è avvenuto circa un’ora dopo, stavolta a Pieve al Toppo. In questo caso la vittima del malore è un uomo di 57 anni. Stava lavorando in un campo quando improvvisamente un vicino lo ha visto accasciato a terra e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’automedica Asl Tse e la Misericordia, ma era già morto. L’uomo viveva ad Arezzo con la famiglia.

