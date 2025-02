Neuropsichiatria Infantile di Campobasso: attivo lo sportello di ascolto psicosociale

Lo “sportello di ascolto psicosociale” è un servizio di accoglienza, ascolto, confronto, consulenza e informazione, dedicato ai minori e alle famiglie: un ulteriore servizio a completamento dell’attività socio-sanitaria svolta presso la U.O.S.V.D di Neuropsichiatria Infantile di Campobasso. Lo “sportello di ascolto psicosociale” nasce come spazio attento di sostegno e orientamento che fornisce strumenti per valorizzare le potenzialità individuali e la crescita della persona, in termini di consapevolezza di sé, autonomia, libertà di scelta e responsabilità decisionale.

Durante l’età evolutiva, ovvero dalla prima infanzia fino all’adolescenza, alcuni compiti sono biologicamente determinati e universali come ad esempio camminare, mangiare cibi solidi, parlare, altri sono di natura socioculturale e riguardano l’acquisizione di particolari competenze e abilità, come ad esempio instaurare relazioni positive con i coetanei e con gli adulti, definire un’identità di genere, conseguire indipendenza emotiva ed acquisire un sistema di valori.

Tali sfide rappresentano un momento delicato, ricco e complesso e in alcuni casi di difficile gestione, sia per le famiglie sia per i minori.

È sempre più crescente la necessità di offrire ai minori e alle loro famiglie degli spazi di ascolto, accoglienza, confronto e consulenza, all’interno dei quali le parti interessate possono esprimere e condividere le proprie perplessità, i dubbi, le incertezze o chiedere sostegno psicosociale per le difficoltà incontrate nei vari contesti di vita quotidiana.

Dunque, il personale in carico presso la U.O.S.V.D di Neuropsichiatria Infantile di Campobasso, al servizio dell’utenza. Il servizio si rivolge ai minori e alle famiglie per:

– attuare il counselling psicosociale;

– promuovere il benessere psico-fisico del minore e della famiglia;

– migliorare la crescita armonica e la qualità di vita;

– ridurre il disagio sociopsicologico;

– favorire la comunicazione interpersonale;

– stimolare e promuovere nei ragazzi la tendenza alla richiesta di aiuto e di ascolto;

– fornire segretariato sociale;

– facilitare il sostegno e l’orientamento nell’individuazione e nell’accesso ai diversi servizi pubblici.

Lo “sportello di ascolto psicosociale” è un servizio gratuito per la popolazione, fruibile dagli utenti senza appuntamento, presso la sede della U.O. di Neuropsichiatria Infantile, sita a Campobasso in Via G. Garibaldi n. 61, secondo il seguente calendario: il lunedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 ed il mercoledì mattina dalle 9:00 alle 11:00.

La gestione e l’andamento verranno curati da un’equipe multidisciplinare di riferimento, costituita da assistenti sociali specialisti e da psicologi-psicoterapeuti, nel rispetto della riservatezza e della privacy. L’organizzazione dell’attività dello sportello di ascolto prevede un primo colloquio conoscitivo ed informativo a cura dell’assistente sociale specialista; in seguito all’accoglienza della domanda, l’utente verrà eventualmente indirizzato ad un ulteriore colloquio, di tipo psicologico clinico. Le figure professionali coinvolte forniranno indicazioni utili alla gestione della specifica richiesta, aiutando la persona ad attivare, ove possibile, le proprie risorse, oppure individuando, nel caso in cui sia necessario, la modalità per la presa in carico.