Morta la 35enne investita da un’auto a Vinchiaturo

Pultroppo non ce l’ha fatta, Nicoletta Valente, la 35enne che a Vinchiaturo è stata investita da un’auto, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. La donna era una parrucchiera ed era sposata. Nonostante l’arrivo del 118 ed il ricovero al Cardarelli per lei non ce statoo nulla da fare. L’auto che la ha incvestita non si è fermata, il conducente poi, in un secondo momento, un ragazzo di 20 anni si è costituito alla Polizia, ora per lui la situazione si aggrava. Le indagini sull’accaduto sono portate avanti dai carabinieri di Bojano e Vinchiaturo.