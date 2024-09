Monica Maggioni intervista Vincenzo Musacchio. Su Rai Tre l’emergenza fentanyl e il ruolo della Cina nel narcotraffico internazionale

Dopo la partecipazione al progetto sulle strategie di lotta ai narcos in Equador, il criminologo molisano Vincenzo Musacchio è intervenuto nella trasmissione “Newsroom – Storie dal mondo” che andrà in onda su Rai Tre nazionale il 4 settembre prossimo alle ore 21,00. Musacchio, nel suo intervento, si è soffermato sulla situazione attuale, sia in Italia sia in Unione europea, sottolineando come siamo ancora in una fase embrionale.

La legislazione vigente è poco efficace, la formazione è ancora ad un livello progettuale. Per contrastare queste nuove organizzazioni criminali e l’arrivo di queste nuove sostanze stupefacenti occorrerà cambiare passo. La sfida sarà per i prossimi 5-10 anni, quindi, non riguarderà solo l’attuale Governo. Riuscire a fermare l’arrivo massiccio di questo farmaco (additivo anche per altre droghe) in Italia sarà certamente una delle sfide più grandi che dovremo affrontare.

Sarà indispensabile rinforzare la cooperazione internazionale. Bisognerà fare di più con i nostri partner internazionali. Servirà una forte

volontà politica che fornisca nuovi strumenti globali per provare a risolvere un problema che presto sarà anche europeo e italiano.