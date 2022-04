Maxi emergenze sanitarie ad alto rischio in zone impervie, conclusa la tre giorni di formazione

Si è conclusa la tre giorni di formazione sul tema delle maxi emergenze sanitarie ad alto

rischio in ambiente impervio. Il percorso formativo è stato realizzato nell’ambito delle attività

programmate con il progetto To Be Ready, finanziato nell’ambito della Cooperazione

Internazionale Italia-Albania-Montenegro IPA-CBC.

Alla tre giorni di formazione hanno preso parte 50 unità fra medici, infermieri e psicologi, oltre

che numerosi uditori laici provenienti per lo più dalle associazioni di volontariato molisane e

non.

I frequentatori partecipanti sono giunti per lo più dal Molise, ma sono state registrate presenze

provenienti dalla Regione Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio e Puglia.

Dopo la giornata formativa con interventi specialistici e relazioni presso l’Auditorium di Isernia,

ieri è stata la volta della presentazione dei protocolli PHTLS, delle unità cinofile molecolari e le

procedure di imbarco e sbarco dall’elicottero HEMS (AW169).

Particolarmente emozionante e formativa per tutti i partecipanti, la giornata odierna, che

attraverso il supporto tecnico scientifico della Scuola Nazionale Medici del Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS, è stata caratterizzata dall’allestimento di scenari

altamente realistici, con figuranti, costruiti intoro al Campo Macerie del Servizio di Protezione

Civile.

I sanitari sono stati chiamati a risolvere e gestire scenari di soccorso sanitario in ambienti

impervi e confinati, che riproducevano situazioni sanitarie già registrate in eventi sismici e non

come il terremoto de L’Aquila, ad Amatrice o a Rigopiano.

Nello spirito generale del progetto To Be Ready, essere pronti appunto, l’evento internazionale

si è concluso con la certificazione di 50 unità sanitarie fra medici, infermieri e psicologi. Ora 50 unità potranno essere pronte ed affrontare, nei primi momenti, con una maggiore esperienza, maxi emergenze sanitarie.