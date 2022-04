Sciopero generale contro la guerra, SOA: segnali importanti anche in Molise

Sindacato Operai Autorganizzati e LMO Lavoratori Metalmeccanici Organizzati Molise : Lo sciopero generale di venerdì 22 aprile contro la guerra e l’annullamento dei diritti umani ha aperto una discussione e una riflessione sulla situazione internazionale in atto , un’analisi seria rispetto ad altre proteste e manifestazioni sulla pace .Abbiamo avuto il coraggio di dare la possibilità di protestare ai lavoratori ma anche a tante famiglie colpite sia emotivamente che materialmente da questa guerra che ha portato nuovamente sui civili morte e dolore .L’aumento spropositato del costo della vita legato a questi eventi e ad altre scelte a senso unico dovute alle politiche governative internazionali che sono state giá decise da un loro sistema consolidato , basato sui numeri a discapito dell’essere umano , inquinamento, guerre e arretramento dei valori di solidarietá tra i popoli , solo odio e razzismo.Anche ieri é stato ribadito il nostro No collettivo a chi sta dominando il mondo , le abitudini di milioni di persone in mano al potentato economico e politico.Nel nostro Molise lo sciopero ha avuto varie adesioni dai dati in nostro possesso sia sul pubblico che nel privato , da considerare che presso la realtá industriale piú grande della regione , la Fca Stellantis di Termoli la maggiorparte dei lavoratori erano in cassaintegrazione. A livello nazionale presso altre realtá il nostro sciopero unitario ha raggiunto picchi importanti di adesione , questo ci invoglia ad andare avanti con coraggio e coscienza.Pace e diritti!

SOA Sindacato Operai Autorganizzati LMO Metalmeccanici Campobasso – Termoli