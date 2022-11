Maltempo/ Danni nell’Area del Matese e Alto Molise: allagamenti e scuole chiuse a Bojano

Particolarmente colpita dalla pertubazione nella nostra regione è l’area del Matese dove si segnalano anche interruzioni dell’energia elettrica. Segnalati diversi gli allagamenti. Scuole chiuse stamattina a Bojano . In diversi comuni alberi e rami sono finiti sulle strade.



I vigili del fuoco sono impegnati in tutta la provincia di Isernia per pioggia e vento forte. Le situazioni più critiche a Venafro e Fornelli per rami spezzati e cartelloni pubblicitari divelti.

Un albero caduto nei pressi del centro abitato di Toro ha bloccato di fatto il transito sulla strada che porta alla fondovalle Tappino.



L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile riguarda tutta la giornata odierna.