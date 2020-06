L’unione degli studenti Campobasso lancia un flash mob in solidarietà alle rivolte americane

A Campobasso saremo davanti il comune alle ore 16:30 per fare un flashmob rispettando il distanziamento sociale e mantenendo le dovute precauzioni per la sicurezza. ⁣



“Vogliamo mandare uno schiaffo a chiunque provi a censurare tutti i gesti di ribellione e di dissenso. ⁣

In italia le istituzioni non prendono ancora una posizione e questo è inaccettabile. Ingiustizie come quelle di George Floyd ci coinvolgono tutti in prima persona e non possiamo chiudere gli occhi e far finta di nulla. Si tratta di uguaglianza, di uguali diritti.⁣

L’antifascismo è un valore fondamentale che fa parte dell vita di tutti che adesso sentiamo il dovere di attivarci”.



‼️SABATO 6 GIUGNO, ⁣

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (davanti il comune), ORE 16:30. Se sei antifascista non puoi restare a guardare. ⁣

Unione degli Studenti Campobasso