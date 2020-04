La Samo Biomedica dona 250 mascherine chirurgiche alla Polizia Locale di Campobasso

È arrivata una nuova donazione a favore degli agenti della Polizia Locale di Campobasso. La Samo Biomedica di Gianfranco Del Vecchio ha infatti consegnato al Comando della Polizia Locale e al loro dirigente ben 250 mascherine chirurgiche, utili come dispositivi di sicurezza sanitaria nell’espletamento dei compiti di ordine pubblico.

Si tratta di un ennesimo attestato di stima e di ringraziamento da parte della realtà cittadina per l’attività di controllo che gli agenti della Polizia Locale stanno portando avanti quotidianamente, assicurando e verificando in città il rispetto delle misure di contenimento previste dal Governo.L’Amministrazione comunale ringrazia, per questo e per la generosità dimostrata verso l’intero Corpo della Polizia Locale, l’azienda che ha sede proprio a Campobasso.