La Giunta comunale di Campobasso approva il “Piano Pensiline” da 90 mila euro

La giunta Forte ha

approvato il “Piano Pensiline” finanziato con 90mila euro di fondi comunali. Il

provvedimento comprende interventi di nuova installazione e manutenzione

delle pensiline per gli autobus di città, garantendo agli utenti di beneficiare del

servizio di mobilità cittadina in piena sicurezza e in maniera decorosa. Gli

interventi saranno principalmente concentrati sulle pensiline delle contrade e

delle periferie, che si trovano in condizioni più precarie.

Nel frattempo, l’assessorato ai Trasporti, insieme a Sati, continua a lavorare

per ampliare le aree della città servite dai mezzi pubblici, includendo via San

Antonio dei Lazzari e via De Pretis, oltre all’aumento delle corse dal Terminal

bus al centro città e all’ospedale.

“Soddisfatto di questi interventi che i fruitori degli autobus cittadini

attendevano da tanto. Ringrazio il Settore Trasporti, la Sati e i cittadini che

questa amministrazione ascolta quotidianamente – dichiara l’assessore

Mimmo Maio – Le pensiline devono essere dignitose e sicure e devono

soddisfare, prioritariamente, le aree della città più periferiche e delle

contrade. Inoltre, le corse cittadine che partiranno dal prossimo 3 marzo e

che serviranno via Sant’Antonio dei Lazzari e via De Pretis dimostrano

quanto questa amministrazione sia vicina alle esigenze delle persone,

garantendo la massima efficienza in termini di risposta alle esigenze dei

cittadini”.