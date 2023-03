Interruzione energia elettrica lunedì 13 marzo: Chiusi i plessi scolastici dell’Istituto Jovine

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, vista la comunicazione con la quale il dirigente scolastico del Comprensivo “F. Jovine” ha informato che per il giorno di lunedì 13.3.2023 E-Distribuzione – Unità Territoriale Molise, procederà all’interruzione dell’energia elettrica dalle ore 09.00 alle ore 16.00 anche nell’area di Via Friuli Venezia Giulia n. 1 e di via Liguria, ha preso atto che nell’area indicata sono presenti entrambi i Plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo “F. Jovine” e che pertanto, per quella giornata, si determinerà, in quei plessi, il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento.

Considerato che allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee fornite da E-Distribuzione – Unità Territoriale Molise per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica, il sindaco Gravina ha emesso una propria Ordinanza con la quale dispone la chiusura per entrambi i Plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo “F. Jovine” per il giorno di lunedì 13.03.2023.