In mattinata alle porte di Campobasso, in zona Taverna del Cortile, si è verificato un incidente stradale tra una auto e un trattore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Vigili del Fuoco del comando di Campobasso, i Carabinieri, la Polizia Locale e personale Anas per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico.

Due i feriti in modo lieve. In corso le verifiche per verificare le dinamiche ed accertare le responsabilità.