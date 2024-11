Giornata contro ogni violenza, a Ripalimosani l’evento “Se la colpa non è mia”

“Se la colpa non è mia”. E’ l’evento organizzato a Ripalimosani dalla Nuova Proloco e dall’associazione Simposio Ripa con il patrocinio del Comune per domani 24 novembre in occasione della Giornata (il 25) contro ogni violenza. Alle 11.30 in piazza San Michele ci sarà un momento per riflettere insieme sul rispetto, sulla cura e sulla gentilezza.

Un’evento curato dall’associazione Simposio Ripa. Nel pomeriggio, alle 17.30, al Convento San Pietro Celestino, si affronterà il tema della violenza con diversi ospiti, a partire da Sabrina Lembo, autrice di un libro che narra il potere della violenza psicologica. Ci saranno momenti di ballo curato da AG Master Dance e spazi di approfondimento con l’associazione che si occupa degli orfani di vittime di violenza, la Kairos di Termoli, cui verrà devoluta la beneficenza dell’evento.

“Le ragazze organizzatrici saranno anche protagoniste di monologhi sul tema, di momenti di ballo di coppia e di messaggi forti – ha spiegato Stefania Di Nunzio, presidente Nuova Proloco Ripalimosani – Sarà un pomeriggio da passare insieme per sensibilizzare e alzare l’attenzione sul tema, avvolti da una scenografia che ricalcherà appieno questo struggente argomento”. Prenderanno parte naturalmente all’iniziative le istituzioni locali e l’Arma dei Carabinieri, che opera sul territorio con la locale stazione.