Coppa Davis, Sinner batte De Minaur: Italia-Australia 2-0, azzurri in finale

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Alex De Minaur per 6-3, 6-4 oggi 23 novembre, regala all'Italia il punto del 2-0 contro l'Australia nella semifinale di Coppa Davis e porta gli azzurri in finale, in programma domani a Malaga contro l'Olanda. Sinner, al nono successo in altrettanti confronti diretti contro De Minaur, chiude i conti in semifinale dopo il successo ottenuto da Matteo Berrettini contro Thanasi Kokkinakis nel primo singolare. Domani, l'Italia cerca il secondo titolo consecutivo dopo quello conquistato un anno fa e il terzo complessivo. Partenza sprint dell'azzurro che tiene la battuta nel game d'apertura concedendo solo un 15 all'australiano e poi piazza subito il break a 30 con un dritto vincente all'incrocio delle righe. Nel terzo gioco contro break di De Minaur che rompe il ghiaccio strappando il servizio a 15 all'altoatesino che paga tre errori gratuiti. Il 25enne di Sydney riporta il match on serve, con un game a 30, complice qualche errore di troppo di Sinner: 2-2. L'azzurro torna a muovere il punteggio con un turno di battuta a 15. Il numero 1 al mondo che perde un punto con un dritto lungo, ma va due volte a segno con la volée. Al sesto game nuovo break per Sinner, sul 30-30 l'azzurro conquista una palla break con un dritto largo dell'avversario, poi la converte con una palla corta chirurgica. Nel settimo gioco Sinner consolida il break di vantaggio. De Minaur recupera da 40-15 e trascina il game ai vantaggi, ma il 23enne di Sesto Pusteria sfrutta un errore di dritto dell'avversario e chiude con una prima vincente dell'azzurro. De Minaur accorcia sul 3-5 con un turno di battuta a 30. L'azzurro va a servire per il primo parziale e non fallisce chiudendo a 30 al primo set point. Nel secondo set parte bene De Minaur che concede solo un 15 all'avversario. Sinner risponde anche lui tenendo la battuta senza correre rischi. La partita prosegue senza break e senza palle break fino al 4-4. Nel nono game Sinner alza il livello, De Minaur annulla due palle break, poi sulla terza il pusterese va a segno: prima il passante da fondo, poi il lungolinea vincente dopo la volée dell'australiano. Sinner va sotto 15-30 ma conquista gli ultimi tre punti e riporta l'Italia in finale di Davis. Domani alle 16 gli azzurri affronteranno l'Olanda. Berrettini ha aperto la giornata con la vittoria in rimonta contro Kokkinakis. Matteo ha perso il primo set al tie break (7-6), sciupando 3 set point. Poi, si è ripreso nel secondo, riportando tutto in parità con un 6-3. Riducendo al minimo gli errori e tenendo il servizio, anche con un po’ di fortuna mancata a inizio partita. Nel terzo set il capolavoro, quello che potrebbe essere a conti fatti decisivo per il passaggio in finale. Matteo, sempre solidissimo al servizio, strappa il break sul 5-5. Un colpo pesante, da cui Kokkinakis non si riprende più, con l'ultimo game vinto in scioltezza da Matteo per il 7-5 finale. In 2h43', l'Italia ha gettato le basi per agguantare la finale. Con cuore e sofferenza. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)