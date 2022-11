Gildone/ Tutto pronto per il ‘Giro di San Martino’

Sabato 12 novembre a partire dalle ore 19, nel centro storico di Gildone si terrà la VII^ edizione de “Il giro di San Martino”, alla riscoperta della tradizione del santo e dei piatti tipici autunnali. Buon cibo e buon vino a disposizione della popolazione e dei turisti e per finire il dj set con Valentino Petrone. La Pro Loco di Gildone organizza con il patrocinio del Comune la manifestazione, nel ricordo del vescovo cristiano che viaggiò in lungo ed in largo; il culto di San Martino prevede alla vigilia, il 10 novembre, la preparazione di piatti tipici della tradizione gildonese e contadina, oltre a buon vino.

In tale ottica il “Giro” di sabato 12 novembre prevede la degustazione di pietanze, ma anche la visita alle cantine che per l’occasione rimarranno aperte.