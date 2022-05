Gildone/ Si contano i danni dopo la violenta grandinata

Danni ingenti a Gildone, a causa di una violenta grandinata che si è abbattuta sul territorio comunale. Vetri delle auto in frantumi, lampade dell’illuminazione pubblica distrutte, danni enormi soprattutto all’agricoltura con parte dei raccolti andati perduti: un’ecatombe.

Addirittura danneggiato un cavo dell’alta tensione, con parte del territorio comunale rimasto privo di energia elettrica.

Diverse già le segnalazioni arrivate al Comune; il sindaco Nicola Vecchiullo si è subito attivato con la struttura comunale per cercare di quantificare i danni e non è esclusa la richiesta di risarcimento per calamità naturale.

Due immagini dei danni ingenti causati dalla violenta grandinata a Gildone