Gemelli Molise: Nuove regole per accesso in Ospedale, anche i pazienti e gli accompagnatori tutti dovranno indossare la mascherina FFP2 ed esibire il super green pass

Il Gemelli Molise per la comparsa della nuova variante “Omicron” ha deciso di adottare le seguenti disposizioni per l’accesso dei pazienti e dei loro accompagnatori in Ospedale:

Utilizzo della mascherina FFP2;

esibizione del green pass base (tampone), dopo rilevazione della temperatura, da parte dei pazienti che non si sono potuti vaccinare e che devono ricevere prestazioni sanitarie nelle strutture ambulatoriali;

esibizione del super green pass da parte degli accompagnatori di pazienti non autosufficienti (persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva);

divieto d’accesso in struttura degli accompagnatori di pazienti autosufficienti.

A tutela del personale interno sono state adottate le seguenti regole: