Termoli, Colle della Torre: ultimati i lavori

Ultimati i lavori nelle zone di Via Ungaretti e Via Saba nel quartiere di Colle della Torre. Lo rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano che ha tenuto un sopralluogo in compagnia del consigliere comunale Vincenzo Aufiero. Nello specifico, l’amministrazione comunale negli ultimi mesi ha portato a termine i lavori che interessavano il manto stradale, quelli della pubblica illuminazione e la rete di

acque bianche. In Via Ungaretti è stata anche realizzata una rotatoria attrezzata per

consentire una migliore fruzione della circolazione veicolare.



“Finalmente – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano –

possiamo dire di aver realizzato una serie di servizi per i cittadini che aspettavano

questi interventi da almeno venti anni. In particolar modo abbiamo provveduto a

realizzare l’impianto di illuminazione delle due strade completando anche l’asfalto

stradale.

L’anno scorso abbiamo deciso di inserire nel Piano Triennale delle Opere

Pubbliche i lavori di sistemazione di queste strade con un importo di 400mila euro.

Finalmente oggi possiamo dire di aver dato dei servizi essenziali a questa zona

della città. Colle della Torre è un quartiere nel quale stiamo investendo molto, è una

zona che è stata dimenticata per diversi anni.

Quest’anno abbiamo intenzione di inserire nel Piano la realizzazione dei marciapiedi di Via Pascoli e l’allargamento della strada in Via Manzoni con la realizzazione di alcuni parcheggi a servizio dei residenti della zona”.