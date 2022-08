GdF Campobasso: cambio al vertice del Comando regionale Molise

Presso la Caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio ZARA” di Campobasso, ha avuto

luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale Molise tra il Generale di Brigata Salvatore REFOLO, cedente, ed il Generale di Brigata Luca CERVI, subentrante.

All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Michele CARBONE, hanno partecipato gli Ufficiali del Comando Regionale, una rappresentanza di Militari in servizio ed in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, nonché dell’Organismo di Rappresentanza Militare.

Nel corso della cerimonia, il Gen. B. Salvatore REFOLO, che lascerà il servizio attivo, ha rivolto espressioni di vivo apprezzamento nei confronti di tutto il personale, per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività di servizio.

Succede nell’incarico di Comandante Regionale il Gen. B. Luca CERVI, proveniente dal Comando Regionale Toscana, che ha assicurato il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito assegnatogli.

Al termine della cerimonia, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A. CARBONE, ha espresso il suo apprezzamento al Gen. B. Salvatore REFOLO per l’attività svolta nel Molise ed ha formulato i migliori auspici al Gen. B. Luca CERVI per l’assunzione del nuovo incarico.

Si allegano alcune immagini dell’evento ed il