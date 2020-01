Furti in abitazione/ servizi di controllo straordinario del territorio

La Compagnia Carabinieri di Campobasso continua incessantemente nell’attuazione di servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati a rafforzare l’azione dei militari dell’Arma nel contrasto all’illegalità diffusa, con particolare riguardo ai furti in abitazione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il pomeriggio di sabato 11 gennaio, in particolare, sono state effettuate una serie di operazioni di controllo straordinario del territorio ad alto impatto, attraverso mirati servizi che hanno interessato l’intero territorio del Comune di Campobasso, Ripalimosani e Montagano, con l’impiego di pattuglie automontate delle locali Stazioni Carabinieri e dell’autoradio del Nucleo Radiomobile di Campobasso.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio gli investigatori della Sezione Operativa del Nucleo Operativo della Compagnia CC di Campobasso, particolarmente impegnati nel contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad una serie di controlli a tappeto in taluni zone particolarmente delicate del territorio a carico di soggetti noti assuntori di sostanze stupefacenti segnalando alcuni di loro alla locale Prefettura U.T.G., ai sensi dell’Art. 75 del D.P.R. 309/1990, per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Nel corso delle operazioni, che hanno viste impegnate su tutto il territorio della giurisdizione della Compagnia di Campobasso, durante l’intera settimana circa 90 pattuglie dei militari dell’Arma, sono stati controllati 481 veicoli ed identificate 624 persone, di cui diversi extracomunitari, risultati regolari all’esito degli accertamenti compiuti.

Le operazioni di controllo straordinario del territorio dei militari dell’Arma proseguiranno incessantemente anche nei prossimi mesi ed interesseranno anche i comuni più lontani della giurisdizione con particolare attenzione alle zone più a rischio ed al centro storico del capoluogo.