Azienda Ligure Sanitaria di Genova :concorso per l’assunzione di 274 OSS

L’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di Genova ha indetto un concorso per l’assunzione di 274 OSS – Operatori Socio Sanitari – Cat. B posizione economica Bs. Il bando scde il giorno 20 Gennaio 2020.

Le Risorse saranno così assegnate:

– 19 posti presso l’ASL1 di cui 5 posti riservati prioritariamente ai Volontari delle FF.AA.

– 52 posti presso l’ASL2 di cui 16 posti riservati prioritariamente ai Volontari delle FF.AA. e 10 posti al personale interno.

– 188 posti presso l’Area Metropolitana Genovese (maggiori informazioni nel bando sotto allegato) di cui 50 posti riservati prioritariamente a Volontari delle FF.AA. e 14 posti al personale interno.

– 15 posti presso l’ASL4 di cui 5 posti riservati prioritariamente ai Volontari delle FF.AA. e 4 posti al personale interno.

Requisiti:

– cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

– idoneità fisica all’impiego;

– età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio;

– godimento dei diritti civili e politici;

– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

– non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni;

– diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, oppure provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti;

– attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento di corso di formazione conforme.

La domanda di partecipazione al concorso per OSS dovrà essere presentata esclusivamente online alla seguente pagina entro le ore 12,00 del 20 Gennaio 2020.