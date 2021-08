Ferrazzano/ Don Giovanni Cerio diventa centenario

Ferrazzano in festa per l’ingresso nel ‘club’ dei centenari di don Giovanni Cerio. Gioia in tutta la Diocesi di cui don Giovanni è stato una colonna.

Diventato prete il 13 luglio 1947, in cattedrale, venne assegnato alla chiesa di Santa Maria della Croce; poi ha preso la guida della parrocchia di Ferrazzano, come arciprete, ma anche con un crescente impegno in Curia arcivescovile, come economo e Vicario Generale.

Alla cerimonia dei festeggiamenti dovrebbero essere presenti mons. Dini e mons. Spina.

La messa si svolgerà in piazza.