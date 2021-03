Esposito: in Consiglio comunale il mio odg sul Terminal Bus

Oggi 23 marzo 2021 una nuova seduta di Consiglio comunale in modalità virtuale .Una modalità che non mi dissuade dallo svolgere con impegno e determinazione il mio ruolo, oggi discuteremo tra gli altri argomenti una mia MOZIONE sulla corretta gestione dei canali social del Comune di Campobasso nel rispetto della Legge 150/2000, e ancor più avremo ad affrontare il delicato tema del degrado che interessa il Terminal Bus di Campobasso, che ho voluto inserire in un apposito ORDINE DEL GIORNO che mi auguro, nell’interesse collettivo, venga utilmente discusso e favorevolmente votato!

Ho voluto poi, ad apertura dei lavori, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Interno del Consiglio Comunale della nostra Città, ricordare due volti noti della nostra Comunità, che questa maledetta Pandemia si è portata via: il Luogotenente della PL Giuseppe Barone ed il già Consigliere Comunale di Campobasso Nicola D’Anna D’Anchise, ai quali con rispetto e profondo senso di gratitudine per quanto fatto in vita a favore del benessere collettivo della nostra Città ho tributato un messaggio di stima e gratitudine , oltre ad un profondo sentimento di cordoglio da estendere a Tutti i Loro cari e famigliari! “Che la Terra gli sia Lieve!”

Nel contempo, con il solito spirito propositivo che contraddistingue la mia azione amministrativa , ho voluto dare il benvenuto al nuovo PREFETTO DI CAMPOBASSO – il dott. Francesco Antonio CAPPETTA nominato dal Consiglio dei Ministri presieduto dal Premier Mario Draghi che pochi giorni fa si è insediato, a Lui l’augurio di buon lavoro in uno scenario apocalittico che la nostra Comunità sta vivendo, auspicando una azione coordinata ed efficace nell’interesse dei Cittadini Molisani!