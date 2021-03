L’occhio che uccide/ I tartufi, Termoli e Calenda: ultime dal Molise

Ecco gli ultimi aggiornamenti relativamente alla situazione socio politica molisana, specie in relazione alla lotta alla pandemia di Covid 19 ancora dilagante in Regione.

Il presidente della Giunta Regionale ha emanato una nuova ordinanza per disciplinare la raccolta dei tartufi in relazione alle prassi e alle procedure necessarie per il contenimento dell’epidemia da Covid 19

Il presidente della Giunta Regionale ha emanato una nuova ordinanza per disciplinare la raccolta dei funghi edibili in relazione alle prassi e alle procedure necessarie per il contenimento dell’epidemia da Covid 19

Il presidente della Giunta Regionale ha emanato una nuova ordinanza che contiene in allegato le migliori ricette a base di funghi e tartufi con tutte le procedure necessarie per realizzarle in sicurezza rispetto alla necessità del contenimento dell’epidemia da Covid 19

L’unità tecnico scientifica regionale ha prorogato la zona rossa per i comuni di Agnone, Termoli, Jelsi e Toro

L’unità tecnico scientifica regionale ha precisato, relativamente alla città di Termoli, che la misura resterà in vigore sino a quando la medesima cittadina sarà ancora abitata, anche da una sola persona

Il neo assessore al lavoro della Regione, Filomena Calenda ha espresso sfiducia nei giorni scorsi che la Juventus potesse vincere il campionato. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella l’ha successivamente nominata assessore esterno allo sport del comune di Benevento

Il neo assessore al lavoro della Regione, Filomena Calenda è stata contattata nei giorni scorsi dal leader di Azione Carlo Calenda. Lo stesso le avrebbe proposto, in virtù della omonimia, di firmare al suo posto una mozione di sfiducia al sindaco di Roma Virginia Raggi

Il neo assessore al lavoro della Regione, Filomena Calenda, avrebbe formalizzato la sua sfiducia nei confronti del dimissionario commissario regionale alla sanità, Angelo Giustini. In una delle 300 trasmissioni televisive in cui è ospite fisso il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, parlando del Molise e del suo commissariamento, avrebbe detto che è stata già individuata la persona che sostituirà Giustini. Testualmente ha affermato: “sarà una donna, una donna del Sud il cui cognome termina come un gerundio latino”

Aigor

Potete ascoltare la rubrica del nostro Aigor anche nel corso del telegiornale di Trsp, ogni martedì sui canali 15 per il Molise e 17 per l’Abruzzo