Emergenza Covid: sospeso il servizio di ritiro ingombranti a domicilio

La Sea comunica ai cittadini di Campobasso che dal prossimo lunedì 8 marzo non sarà possibile richiedere il servizio di ritiro ingombranti a domicilio offerto gratuitamente dall’azienda. La decisione è stata presa in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

La sospensione del servizio, a tutela dei lavoratori e dei cittadini, sarà in vigore da lunedì 8 marzo fino al giorno 30 aprile 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Si ricorda che resta comunque possibile conferire i rifiuti ingombranti recandosi con mezzo proprio al Centro comunale di Raccolta in località Santa Maria de Foras nei giorni e negli orari di apertura (tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00).