UniMol e la Giornata Internazionale dell’8 marzo: Empowerment delle donne

In occasione della Giornata Internazionale dell’8 marzo, l’Università degli Studi del Molise propone una mattinata di riflessione e di discussione sull’Empowerment delle donne.L’iniziativa è dedicata a un tema centrale nella piattaforma delle Nazioni Unite che, nel passo della storia e dell’evoluzione sociale, non smette di sollevare interrogativi e istanze di protezione, affrontando ulteriori sfide nell’era della pandemia.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione della mostra WOMAHR (Women Art Human Rights for Peace), interverranno sulla tematica numerosi docenti dell’Ateneo ponendo in rilievo diverse questioni e donando al dialogo sfumature letterarie, storiche, sociologiche, giuridiche ed economiche.

L’incontro, aperto e in diretta sui canali social di Ateneo e sulla piattaforma Microsoft Teams, è svolto a cura dalle prof.sse Mariassunta Cuozzo e Loredana Tullio, con la collaborazione del Comitato Unico di Garanziaper le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e la partecipazione dei Dipartimenti di Economia, Giuridico e di Scienze Umane, Sociali e della Formazione.



Per seguire la diretta è consigliabile iscriversi al canale YouTube di Ateneo: www.youtube.com/unimolise – oppure al profilo Facebook: https://www.facebook.com/UniMolise/

In alternativa basta cliccare sulle Icone Social presenti nell’invito-programma, in allegato, per essere indirizzati direttamente alla diretta streaming.