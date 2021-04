Emergenza Covid/ I comuni in cui è prorogata la chiusura delle scuole

Nonostante il Governo con l’ultimo Decreto Legge abbia dato la possibilità di riaprire le scuole, in Molise alcuni sindaci, avendone la facoltà, hanno deciso di prorogare la chiusura delle scuole.

Zona gialla e arancione – Scuole secondarie di secondo grado in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesca e fino al 75%, il resto in didattica a distanza. Tutti gli altri in presenza, comprese le seconde e terze classi delle secondarie di primo grado.

Zona rossa – Le attività didattiche dalla seconda media si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

In Molise, da oggi zona arancione:

-Limosano: scuole chiuse fino al 17 aprile

– Petrella: scuole chiuse fino al 10 aprile

-Santa Croce di Magliano: scuole chiuse fino al 17 aprile

