Educommunity: gli studenti del Romita promuovono e sperimentano una rete di famiglie per l’educazione

Il Parco Comunale ‘Eduardo De Filippo’ di Campobasso ha ospitato, nel pomeriggio di domenica 28 maggio 2023, la manifestazione, a scopo sociale, organizzata dagli studenti della 4^ sezione F del Liceo Scientifico ‘Alberto Romita’ di Campobasso, promossa nell’ambito di ‘Educommunity’. Si tratta del progetto sperimentale di innovazione sociale finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui è beneficiario il Comune di Campobasso e che vede la Cooperativa Sociale Sirio nelle vesti di ente attuatore.

Nell’ambito delle iniziative volte a contrastare il disagio giovanile e promuovere una sempre maggiore inclusione sociale, attraverso la formazione e l’aggregazione di una nuova comunità educante che sappia fare rete anche attorno alla prossima apertura di un nuovo centro educativo per minori istituzionalizzati, aperto a tutte le famiglie del territorio e che mira a divenire vero punto di riferimento di supporto e sostegno al ruolo genitoriale, ma anche a questioni di tipo occupazionale o abitativo, sono stati coinvolti gli allievi del Liceo Scientifico nell’ambito del PTCO, ovvero del Percorso Trasversale per le Competenze e l’Orientamento, finalizzato allacreazione di un’impresa sociale formativa. Così, durante l’anno scolastico in corso, i ragazzi e le ragazze del Liceo, dopo aver avuto modo di confrontarsi con i diversi modelli teorici, sono poi passati ad attività pratiche che la scorsa domenica li ha portati ad essere protagonisti dell’iniziativa tenutasi al Parco De Filippo, luogo individuato per organizzare un pomeriggio di divertimento per i minori, dai 6 agli 8 anni, e le famiglie coinvolte nel progetto.

Ad accompagnare gli studenti alla preparazione dell’iniziativa sia i professionisti della Cooperativa Sirio, tra cui una psicologa che ha illustrato loro i modi migliori con cui entrare meglio in sintonia con i bambini e le bambine, sia gli attori dell’associazione culturale ACT di Campobasso che pure opera nel progetto e con cui gli studenti hanno sperimentato i giochi divertenti poi messi in pratica

al Parco, dove è stato davvero possibile promuovere un pomeriggio di inclusione e divertimento che si è poi concluso con una merenda per tutti.

L’obiettivo generale del progetto Educommunity è, infatti, quello di aumentare l’inclusione sociale dei minori presenti nel Comune di Campobasso, seguendo un approccio di prevenzione, che possa ridurre sia gli interventi di tutela dell’autorità giudiziaria che gli inserimenti in comunità educative, grazie alla presenza ed incremento di attori educativi nel contesto comunitario. Educommunity rappresenta un progetto di comunità, in grado di rendere i cittadini produttori e fruitori al tempo stesso di servizi, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni del territorio. Grazie a questa iniziativa stanno nascendo i primi servizi che la comunità educante offre alle famiglie del territorio, al fine di garantire ai minori del nostro territorio nuove opportunità di crescita e sviluppo, attraverso un’offerta innovativa di laboratori, attività educative e di intrattenimento.

“Gli studenti hanno collaborato attivamente a questa fase del progetto e sono stati abili interpreti del messaggio del progetto Educommunity, concludendo per quest’anno il loro PTCO con una ben riuscita manifestazione”, il commento dei responsabili della Cooperativa Sirio che hanno, infine, spiegato come Educommunity, oltre alla creazione della struttura residenziale e semiresidenziale di prossima apertura, preveda anche l’inserimento dei minori nel contesto sociale cittadino, attraverso la partecipazione a gruppi sportivi, musicali, artistici.