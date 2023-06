Services “Ti-sana il ben-essere” sulle trasformazioni e le criticità che si riscontrano nell’ambito della struttura familiare

Il Lions Club Termoli Host, in collaborazione con il Lions Club Termoli Tifernus e con l’Istituto

Comprensivo Achille Pace ha organizzato il service “Ti-sana il ben-essere.” Il service era rivolto ad approfondire le trasformazioni e le criticità che si riscontrano nell’ambito della struttura familiare che a volte si manifestano anche con problemi di stanchezza e frustrazione. Analizzando queste situazioni è nata l’idea di organizzare alcuni incontri rivolti a genitori e docenti, finalizzati a comprendere meglio, con l’aiuto di un esperto, i meandri spesso oscuri e indubbiamente molto delicati della psicologia comportamentale dei ragazzi.

Gli incontri si sono svolti a Termoli presso la sede dell’Istituto comprensivo Achille Pace di

Difesa Grande ed hanno delineato due interessanti giornate di riflessioni con la presenza

dello psicologo ed analista dr. Nicola Malorni. Nella prima giornata, degustando piacevolmente una tisana, è stato dato avvio ad un percorso per addivenire ad una dimensione di consapevolezza di sé e della propria identità che conduce ad uno status di benessere psico- fisico.

Nella seconda giornata l’analista dr. Malorni ha preso spunto da alcune frasi raccolte dalla

Preside ed espresse in forma anonima dagli alunni avente come tema “ Dite una cosa che

non avete avuto il coraggio di raccontare ai vostri genitori” . Sono stati quindi individuati alcuni cluster specifici di frasi riferibili a processi fisiologici dello sviluppo pre-adolescenziale e adolescenziale (desiderio di autonomia, identità di genere emergente) come anche a difficoltà di tollerare la frustrazione, la perdita, la rinuncia ai propri desideri, e al ricorso a strategie difensive disfunzionali per una crescita armonica. Altri indicatori hanno portato ad individuare tracce di malessere principalmente sul versante delle problematiche dell’umore dando la possibilità di capire le condotte che generano dipendenze patologiche dalla depressione ai disturbi di panico e all’autolesionismo.

Lo psicologo ha sollecitato i genitori ad una maggiore sensibilità all’ascolto e alla condivisione

delle problematiche, senza rinunciare a contattare esperti in presenza di comportamenti indicatori di disagio, che spesso si presentano proprio in casa ed a scuola, luoghi privilegiati

di osservazione. Le giornate si sono concluse con l’apprezzamento dei partecipanti con l’intento di ripetere l’interessante esperienza anche nel prossimi anno scolastico. All’evento erano presenti oltre a genitori e docenti anche la dirigente scolastica Luana Occhionero e i presidenti dei clubs Lions Termoli Host, Nicola Ricciuti e Tifernus Francesco Cristaldi.