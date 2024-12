Domenica allo stadio con navetta gratuita. La Società del Campobasso FC lancia il contest fotografico #Lupisulbus

Dopo il successo ottenuto in occasione

della partita Campobasso-Pescara, con oltre 200 tifosi che hanno lasciato

l’auto a casa e preso il bus per raggiungere lo stadio, domenica 22 dicembre

2024 si replica l’iniziativa “Prendo l’autobus e corro da te”. Domenica

pomeriggio, alle ore 15, al Molinari Avicor Stadium è in programma la partita

Campobasso-Arezzo. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione

due autobus elettrici, completamente gratuiti, attivi dalle ore 13 e che

eseguiranno numerose fermate in città sia nel pre-gara che nel post-gara.

Percorsi delle navette

Navetta Rossa: Stazione FS – Chiesa San Francesco – Via XXV Aprile – Via

Colitto – Via Garibaldi – Camposcuola – Stadio (Park settore D “Distinti”) –

Camposcuola – Via S. A. Abate – Via Monforte – Via Milano – Villa De Capoa

– Via M. Bologna – Via Herculanea – Stazione FS.

Navetta Blu: Villa Flora – Via Monforte – S. A. Abate – Camposcuola –

Stadio (Park settore D “Distinti”) – Camposcuola – Via Garibaldi – Via Tiberio

– Via I. d’Ungheria – Via Colitto – Via Mazzini – Villa Flora.

«Dopo il grande successo riscontrato per l’incontro Campobasso-Pescara –

commenta l’assessore ai Trasporti Mimmo Maio -, insieme al consigliere Lello

Bucci, alla società del Campobasso Calcio, alla società Sati ed al servizio

Trasporti Mobilità e Polizia locale, abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa

“Prendo l’autobus e corro da te”, ampliando le aree della città interessate dal

servizio di navettamento gratuito al fine di coinvolgere quanti più tifosi

possibili. Anche il Campobasso Fc ha risposto all’appello affiancando

all’iniziativa il contest fotografico #LupiSulBus per premiare chi, in modo

sostenibile, tiferà per i nostri colori e per la nostra città».

Ecco le regole per partecipare al contest fotografico a tema rossoblù del

Campobasso FC:

Scatta una foto simpatica o originale mentre sei a bordo della

navetta! Porta con te la tua sciarpa rossoblù o indossa i colori del

Campobasso per rendere lo scatto ancora più iconico. Pubblica la foto su Instagram utilizzando l’hashtag #LupiSulBus e

taggando il profilo ufficiale del Campobasso FC. Le foto devono essere pubblicate entro lunedì sera. Martedì

verranno scelte le tre immagini più originali per un sondaggio nelle

Instagram Stories, dove i tifosi decreteranno il vincitore con i loro like! Invita i tuoi amici a mettere like alla tua foto e a sostenerti nella

competizione.

I premi in palio

Chi riceverà più like avrà la possibilità di vincere fantastici premi:

 1° classificato: una maglia ufficiale del Campobasso FC.

 2° classificato: un biglietto per due persone per la partita

Campobasso-Pianese.

 3° classificato: una sciarpa del Lupo.

Domenica lascia l’auto a casa e sali sul bus: sarà l’occasione per tifare in

modo sostenibile. Il contest non è solo un modo per celebrare la passione

rossoblù, ma anche per promuovere un trasporto più comodo e sostenibile.

Usare le navette permette di vivere il pre-partita in allegria, condividendo il

viaggio con altri tifosi.

Allora, salta a bordo, scatta la tua foto e partecipa! Appuntamento al Molinari

Avicor Stadium.