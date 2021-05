Distretto Militare come centro vaccinale, la replica di Esposito

Passa all’unanimità l’ordine del giorno proposto dal capogruppo di FI Domenico Esposito e condiviso da subito dai consiglieri Colagiovanni e Fasolino di PpI.

” Le attività vaccinali richiederanno tempo e saranno cruciali per la ripresa economica del Paese, , non si può avere hub destinati a poli vaccinali che per loro natura sono destinati ad altre attività. Il distretto militare ha già personale al servizio dello Stato e può attivare protocolli stabili!. Ulteriormente la posizione centrale garantirebbe anche il facile raggiungimento da parte di quei concittadini che utilizzano servizi di trasporto pubblico.

In settimana il Generale Figliolo sarà in Molise, con buona probabilità, e questa sarà l’occasione giusta anche per portare alla sua attenzione il deliberato del Consiglio Comunale della nostra città Capoluogo di Regione!“.

Questa la replica del Consigliere comunale Domenico Esposito alle affermazioni del Sindaco Gravina dopo la votazione e l’approvazione dell’odg. ( foto di repertorio)