Dal 2 al 6 agosto “Campobasso in Musica” mette insieme apprendimento e concerti in diverse location del capoluogo

È stata presentata la manifestazione “Campobasso in Musica”, promossa dal Comune di Campobasso con la collaborazione del Liceo Musicale Galanti, l’Associazione MusArte e l’Associazione Thelonious Monk, che si svolgerà nel capoluogo di regione, dal 2 al 6 agosto, e che si propone di coinvolgere i giovani attraverso il linguaggio musicale con, tra le altre cose, l’organizzazione di corsi di alto perfezionamento, rivolti ai ragazzi che vogliono arricchire le proprie conoscenze musicali e strumentali attraverso lo studio con dei Maestri di chiara fama internazionale.

A presentare il progetto, hanno provveduto l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, la presidente dell’Associazione MusArte, Irene Apollonio e il presidente della Commissione Cultura, Nicola Giannantonio.

“Poter far sviluppare un progetto musicale legato al territorio che offre, in principal modo ai più giovani, la possibilità di ampliare le proprie conoscenze, relazionandosi al panorama musicale nazionale e internazionale, grazie ai grandi maestri che cureranno masterclass e workshop di Campobasso in Musica, è un ulteriore momento di crescita per il tipo di proposta culturale che stiamo portando avanti costantemente in città. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – Unire apprendimento, studio, ricerca con eventi musicali che proprio da questi presupposti prendono spunto, crea un circuito artistico vitale in grado di propagarsi sull’intero territorio cittadino anche a livello economico e commerciale.”

“I Corsi di Alto perfezionamento di Campobasso in Musica – ha spiegato poi Irene Apollonio – si rivolgono a tutti i giovani musicisti che intendono perfezionare la propria tecnica strumentale. Al termine dei corsi gli allievi più meritevoli, segnalati dai singoli Maestri, avranno la possibilità di esibirsi in concerti organizzati dal Comune di Campobasso.”

Questo il cartellone generale: il 2 agosto, concerto jazz in Villa de Capoa, alle ore 21.00, ingresso gratuito; il 3 agosto, jam session degli allievi del workshop jazz, presso lo Zeppelin Pub; il 4 agosto, alle ore 20.00, jam session presso il Bar Centrale; il 5 agosto, jam session presso il ristorante L’Approdo al Fondaco della Farina e il 6 agosto, alle ore 21.00, concerto classico della MusArte ensemble al Castello Monforte con ingresso gratuito

Inoltre, il 5 agosto, alle ore 19.00, presso il Circolo Sannitico, ci sarà anche il Concerto degli allievi delle classi di violino ed oboe, ingresso gratuito.

La Masterclass di musica classica, che avrà come maestri Francesco Di Rosa (oboe) e Carlo Maria Parazzoli (violino), si terrà dal 2 al 6 agosto, mentre, il workshop jazz con Joy Garrison, Daniele Cordisco, Andrea Rea, Elio Coppola e Gerald Cannon, si terrà dal 2 al 5 agosto.

Irene Apollonio ha poi presentato l’importante organico dei Maestri che condurranno i corsi.

Per l’oboe ci sarà Francesco Di Rosa, considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale. Ricopre attualmente il ruolo di 1°oboe nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Per il violino il Maestro Carlo Maria Parazzoli, dal 1999 primo violino solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la quale ha suonato nelle più prestigiose sale e con i più grandi direttori mondiali.

Per la chitarra jazz c’è, invece, il Maestro Daniele Cordisco: che vanta un curriculum di collaborazioni con artisti internazionali del calibro di: Jeff Young (organista di Sting), Fabrizio Bosso, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Gregory Hutchinson, Rodney Bradley, Byron Landham, Pat Bianchi, ed è attualmente docente di chitarra jazz presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone e presso il Centro Ottava – Roma.

Per il pianoforte Jazz il Maestro Andrea Rea che dal 2007 svolge attività didattica presso numerose scuole a Napoli e Roma e ha collaborato al fianco di numerosi musicisti tra cui: Stefano di Battista, Dianne Reeves, John Patitucci, Greg Hutchinson, Yotam Silberstein, Nicki Nicolai, Gege Telesforo, Gegè Munari, Giorgio Rosciglione, Richard Galliano, Dee Dee Bridgewater, Archie Scheep, Alex Britti.

Per la batteria il Maestro Elio Coppola, classe 1985, originario di Napoli, Elio Coppola, appena trentenne che però si sta facendo già prepotentemente strada nel panorama italiano ed internazionale della musica Jazz e non solo.

Il basso vedrà la presenza del Maestro Gerald Cannon. Nato nel Wisconsin (Racine) nel 1958, trasferitosi nel 1988 a New York, Gerald ha lavorato diversi anni con Wynton and Branford Marsalis, Pat Martino, Louis Hayes and the Cannonball Legacy Band, Abbey Lincoln e Monty Alexander. Stabile per più di dieci anni nella storica band di Roy Hargrove e bassista ufficiale del trio di McCoy Tyner, Gerald Cannon è il continuo dei grandissimi caposcuola come Ray Brown, Sam Jones, Ron Carter e Buster Williams, una vera e propria leggenda vivente.

Il canto Jazz sarà affidato a Joy Garrison, nata a New York e figlia d’arte, ha cominciato a cantare sotto la guida di suo padre Jimmy Garrison (per anni contrabbassista dello storico quartetto di John Coltrane). Ha cantato nei più importanti locali di Manhattan al fianco di musicisti come Barney Kessel, Cameron Brown, Billy Heart, Ronnie Matthews, Hank Jones, Kevin Hu- banks, Alberta Hunter solo per citarne alcuni. Il jazz, il gospel, il soul, il blues, il funk sono le sue passioni.