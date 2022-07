Azienda Servizi alla Persona Longarone Zoldo: bando di concorso per OSS

L’Azienda Servizi alla Persona Longarone Zoldo, situata in provincia di Belluno (Veneto), ha indetto un concorso per OSS – Operatori Socio Sanitari, per la formazione di due graduatorie di idoneità per l’inserimento di risorse a tempo indeterminato. E’ possibile presentare domanda di partecipazione entro il 4 agosto 2022.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria con possesso di regolare permesso di soggiorno;

inesistenza di condanne penali passate in giudicato comportanti lo stato di interdizione o misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

età non inferiore a 18 (diciotto) anni compiuti alla data di presentazione della candidatura;

completa idoneità fisica a ricoprire il posto, senza alcuna limitazione;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario o titoli equipollenti indicati dalla Regione Veneto oppure attestati di qualifica di operatore socio sanitario conseguiti presso altre Regioni rilasciato da enti formativi accreditati presso la Regione di conseguimento;

BANDO