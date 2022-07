Coronavirus/ Un ricovero ed una dimissione, molti i guariti di giornata

S’interrompe per fortuna la striscia nera dei decessi per Covid in Molise, ma cìè un nuovo ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli (un paziente di Larino) e anche una dimissione dal medesimo reparto.

Oggi si registrano 297 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 861 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 37,5%. Oggi si registrano ben 727 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 52, Campomarino 11, Isernia 18, Riccia 10, Termoli 48.