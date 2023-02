Contagio basso e molti guariti: buone notizie nella lotta al coronavirus in Molise. Non si registrano decessi nelle 24 ore, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Guglionesi ma anche un dimesso e pertanto i ricoverati totali al Cardarelli sono 3 tutti in Malattie Infettive.

Sono 10 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 103 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 9,7%.

Molti i nuovi guariti: sono 372.