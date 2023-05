Epidemia da Covid in Molise: sono 11 i nuovi contagi, su 156 tamponi molecolari e 18 tamponi antigenici.

Si registra anche un nuovo ricovero in ospedale; al momento sono 8 i posti letto occupati al ‘Cardarelli’, di cui 7 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

Purtroppo non si registrano guariti nelle 24 ore.