Coronavirus, un decesso e tre nuovi ricoveri al Cardarelli nelle 24 ore

Brutte notizie sul fronte della lotta al Coronavirus in Molise. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 82 anni che si trovava in Terapia Intensiva.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 697.

Un paziente di Termoli si è aggravato ed è stato trasferito dal reparto in Rianimazione. Tre i nuovi ricoveri: pazienti di Castelpetroso, Guardialfiera e Venafro. C’è un dimesso e pertanto i ricoverati totali salgono a 12, di cui 11 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 131 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 533 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 24,5%. I nuovi guariti sono 8.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 25, Isernia 11, Termoli 28.