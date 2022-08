Coronavirus, si abbassa la curva del contagio in Molise

Primi segnali di miglioramento sul fronte della lotta al Covid in Molise. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi, ma c’è 1 nuovo ricovero: un paziente di Matrice. i ricoverati totali salgono a 22, di cui 21 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 100 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 745 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,4%.

Si registrano anche 99 nuovi guariti .

Solo a Campobasso si registra un significativo numero di nuovi casi: 36.