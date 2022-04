Coronavirus in Molise/ Giornata terribile: tre decessi e 4 nuovi ricoveri al Cardarelli

Una notizia terribile e luttuosa: oggi si registrano tre donne decedute per Covid in Molise: si tratta di una signora di 67 anni di Campobasso, una 73enne di Toro ed una 97enne di Campobasso. Ci sono anche 4 nuovi ricoveri: pazienti di Isernia, San Martino in Pensilis, Spinete e Colli al Volturno e si registrano 3 dimessi.

I ricoverati totali salgono a 32, di cui 19 in Malattie Infettive e 13 nel reparto “Anziano Fragile”. Sono 458 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2121 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 21,6%. Oggi si registrano 523 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 14, Campobasso 78, Isernia 19, Larino 25, Montaquila 12, Montenero di Bisaccia 11, Pozzilli 10, Sepino 11, Termoli 31, Venafro 28.